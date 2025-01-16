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Ekonomi

IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, petrol akışının durmasının 23 milyar dolar zarara yol açtığını söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının bölgeye 23 milyar dolar zarara yol açtığını belirtti.

Bekir Aydoğan, Heman Hussein Yaseen  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, petrol akışının durmasının 23 milyar dolar zarara yol açtığını söyledi

Erbil

Dizayi, Erbil’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak’tan Türkiye’ye petrol akışının durmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ceyhan Limanı’na gönderilen petrolün Irak’ta bütçeyi çözecek bir faktör olduğunu ifade eden Dizayi, sevkiyatın yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü vurguladı.

Dizayi, petrol akışının durmasının şu ana kadar IKBY’ye 23 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayarak, bu durumun Irak bütçesine de zarar verdiğine işaret etti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için Erbil ve Bağdat arasında devam eden görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamadı.

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