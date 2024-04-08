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Ekonomi

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için SED ödemesinde bulunduklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon lira tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz." bilgisini verdi.

Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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