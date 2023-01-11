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Ekonomi

İhracatın 1 milyar doları aştığı ülke sayısı 47'ye yükseldi

Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı 2022'de önceki yıla göre 4 artarak 47'ye yükseldi.

Uğur Aslanhan   | 11.01.2023
İhracatın 1 milyar doları aştığı ülke sayısı 47'ye yükseldi

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

İhracatın 1 milyar doları aştığı ülke sayısı 43'ten 47'ye çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti, Belarus, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıralamaya ilk kez dahil oldu. 47 ülkeye yapılan toplam ihracat 189,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracat yapılan ülkelerin başında 18,91 milyar dolarla Almanya gelirken, bu ülkeye en yüksek ihracatı 4,39 milyar dolarla otomotiv endüstrisi yaptı.

İkinci sırada yer alan ABD'ye ihracat 14,36 milyar dolara yükselirken, bu ülkeye en çok satış yapan sektör 1,52 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. En çok ihracat yapılan üçüncü pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat 12,25 milyar dolara ulaştı. Bu ülkeye ihracatta otomotiv endüstrisinin 3,27 milyar dolarla zirvede yer aldığı görüldü.

5 ülkeye ihracat çift haneye ulaştı

Türkiye'nin ihracatında başı çeken ülkeler arasında İtalya 11,23 milyar dolarla dördüncü sırada yer alırken, Irak da 10,48 milyar dolarla çift haneli rakamlara ulaşarak beşinci oldu.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler İspanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Hollanda ve İsrail olarak sıralandı. 5 ülkeye ihracat çift haneli rakamlara ulaşırken, ilk 10 ülkeye yapılan dış satım 106,82 milyar dolara yükseldi.

Romanya, Polonya, Bulgaristan, Belçika, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Çin, Yunanistan ve Lübnan da en gözde pazarlar arasında yer aldı.

En yüksek artış Güney Afrika ve Lübnan'da

Geçen yıl ihracatın 1 milyar doları aştığı ülkelerden 33'ünde artış, 14'ünde ise düşüş görüldü.

En yüksek artış yüzde 97 ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanırken, bu ülkeye ihracat 1,64 milyar dolara yükseldi. Güney Afrika'yı yüzde 64,2 ile Lübnan (2,44 milyar dolar), yüzde 45 ile Rusya (7,65 milyar dolar) izledi.

İhracat artışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 39,3 ile dördüncü, Gürcistan yüzde 33,9 ile beşinci sırada yer aldı.

Katar'a ihracat yüzde 31,8, Romanya'ya yüzde 30,2, Hindistan'a yüzde 21,8, Bulgaristan'a yüzde 21,4, Belarus'a yüzde 21,1 arttı. Sırbistan, Hollanda, Cezayir, Polonya, Irak ve Tunus da yüksek artış yaşanan pazarlar arasına girdi.

Çin'e ihracatta yüzde 13,9 düşüş

Geçen yıl ihracatta gerileme yaşanan 14 ülkeden 13'ünde düşüş tek hane olarak gerçekleşti.

En yüksek düşüş yüzde 13,9 ile Çin'de yaşandı. Bu pazara dış satım rakamı 2,88 milyar dolara geriledi. Çin'i yüzde 7,2 ile Birleşik Krallık, yüzde 6,8 ile Belçika, yüzde 3,9 ile Ukrayna izledi.

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