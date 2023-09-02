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Ekonomi

Iğdır'da üretilen rafine tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Türkiye'nin önemli tuz madenlerinin bulunduğu Iğdır'da üretilen tuz, iç piyasanın yanında Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bülent Mavzer  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Iğdır'da üretilen rafine tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 7 bin 500 metrekaresi kapalı 15 bin metrekare alanda kurulan tuz işletmesinin, Tuzluca ve Kars'ın Kağızman ilçelerindeki tuz dağlarında bulunan dev mağaralardan tonlarca tuz çıkarılıyor.

Çıkarılan tuz, işlenerek sanayi ve karla mücadelede kullanılıyor.

Geçen yıl faaliyete başlayan tuz işletmesinde ise yıllık 70 bin ton rafine tuz elde ediliyor.

Fabrikada işlemlerden geçirilerek elde edilen tuz, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Polonya, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Slovakya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

120 kişinin istihdam edildiği fabrika sayesinde hem istihdama hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

İşletmenin Genel Müdürü Kıvanç Çantay, AA muhabirine, Tuzluca ve Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan madenlerden çıkardıkları kaya tuzundan işletmelerinde rafineri tuz ürettiklerini söyledi.

2022 yılında üretime geçen fabrikalarında yıllık 70 bin ton rafineri tuz elde etkilerini ifade eden Çantay, "Ürettiğimiz tuzun yüzde 30'nu ülkemizin iç pazarında değerlendiriyoruz, yüzde 70'ini de Romanya, Polonya, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Slovakya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yayılan ihracat hacmimiz var. Şu anda yurt dışından gelen tüm siparişleri karşılayan ve hızlı aksiyon olmakta öncü bir marka haline gelmekteyiz." dedi.

"Yüzde 100'e yakın saf tuz üretimiz mevcut"

Fabrika Müdürü Cengiz Sarı da madenlerden çıkarılan tuzun işlenme sürecini anlattı.

Madenlerden çıkartılan saf kaya tuzunu çeşitli aşamalardan geçirerek rafineri tuz haline getirildiğini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Sıcak suyla lapa haline getirdiğimiz tuzu içerisindeki taş ve kireç taşından ayrıştırıyoruz. Dekantörlerin içinde kalan temiz solüsyonu üç sıralı aktarıp tuz üretimi gerçekleştiriyoruz. Tuz kalitesi olarak Türkiye'deki üretimde çok iyiyiz. Yüzde 100'e yakın saf tuz üretimiz mevcut. İyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de bu kaya tuzdan rafine tuz elde eden 3 fabrika var. Biz de onlardan biriyiz."

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