Dolar
26.96
Euro
29.89
Altın
1,964.68
ETH/USDT
1,868.60
BTC/USDT
29,713.00
BIST 100
6,784.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IFCO için 100 ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a gelecek

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, uluslararası fuar takvimlerinde yerini alan IFCO’nun dördüncüsünde çok daha iddialı iş birliklerine imza atacaklarını belirtti.

Abdulkadir Günyol  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
IFCO için 100 ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a gelecek

İstanbul

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği'nden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, kısa sürede elde ettiği başarıyla Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonları arasına giren İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (IFCO) dördüncüsü için geri sayım sürüyor. İHKİB tarafından 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek fuar için 100 ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a gelecek.

"Hazır giyim ihracatımızı 40 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, ilkini Şubat 2021’de düzenledikleri IFCO ile hazır giyimdeki tüm ürün gruplarını tek fuarda ve aynı çatı altında topladıklarını hatırlattı. IFCO’yu kısa sürede küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getirdiklerini vurgulayan Paşahan, şunları aktardı:

"Türkiye hazır giyim ve konfeksiyonda küresel bir oyuncu. Yıllık 21 milyar dolarlık ihracatımız var. Biz orta vadede ihracatımızı 40 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bir yandan tasarımlı, marka odaklı ve sürdürülebilir üretim kapasitemizi artırırken diğer taraftan İstanbul’u dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olan IFCO, sadece sektörümüzün değil Türkiye’nin markası haline geldi.

Kısa sürede yakaladığı başarıyla adından söz ettiren ve uluslararası fuar takvimlerinde yerini alan IFCO’ya yine çok iddialı hazırlandık. Farklı ürün gruplarında 400’ün üzerinde katılımcı firmamız fuarda yerini alacak. Yurt dışından çok büyük bir ilgiyle karşı karşıyayız. Amerika‘dan Avustralya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya beş kıtadan binlerce alıcı İstanbul’a gelecek. ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere hedef ve uzak ülkelerden alım heyetleri ile katılımcı firmalarımız ikili iş görüşmeleri yapacaklar. İnanıyorum ki bu görüşmelerin sonucunda birçok yeni iş birliğine imza atacağız."

IFCO’yu 30 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor

Paşahan, 30 bin civarında ziyaretçi bekledikleri IFCO’da öncekilere ilave olarak farklı özel bölümlerin yer alacağını bildirdi. Katılımcı ve ziyaretçilere bir fuardan fazlasını sunduklarını belirten Paşahan, "Markalar özel bölümünde moda endüstrisinde markalaşmış, ihracat odaklı koleksiyonları ile öne çıkan firmalarımızı, bir araya getirdik. Fashionist özel bölümünde abiye ve damatlık kategorisinde 30 öncü markamız yer alıyor. The Core İstanbul alanında ülkemizin önde gelen tasarımcılarının koleksiyonlarını küresel vitrine çıkarıyoruz. İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) hazırladığı Trend Alanı yine fuarın en ilgi çekici noktalarından biri olacak. Sektör profesyonellerinin katılacağı seminerlerde sürdürülebilir üretim ve dijital teknolojiler başta olmak üzere en son temalar ve trendler ele alınacak. Firmalarımız özel defilelerle koleksiyonlarını tanıtacak. B2B alanımızda katılımcı firmalarımızla alıcılar bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Paşahan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek IFCO’ya tüm sektör profesyonellerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadeniz Bölgesi'nde denizdeki olaylarda son 10 yılda 2 bin 132 kişi kurtarıldı
Yer altı ısı adaları kentlerin altyapılarını tehdit ediyor
Güneydoğu'da boğulma vakalarına karşı "yüzme eğitimi" seferberliği
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Romanya'nın yelkenli askeri eğitim gemisi İzmir'e geldi

Benzer haberler

IFCO için 100 ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a gelecek

IFCO için 100 ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a gelecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet