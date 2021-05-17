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Ekonomi

İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğine ilişkin, "Burada desteğin küçük olması, büyük olması tartışılmamalı. Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur." dedi.

Yusuf Şahbaz   | 17.05.2021
İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti

İzmir

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, AA muhabirine, salgın sürecinde esnafın zor günlerden geçtiğini söyledi.

Hükümetin önceden yaptığı destekleri anımsatan Mutlu, salgının devam etmesi nedeniyle yeni desteklere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yeni açıklanan desteklerin bu manada çok anlamlı olduğunu belirten Mutlu, "Bu yapılan destekleri takdir etmemem mümkün değil. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Burada desteğin küçük olması, büyük olması tartışılmamalı. Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur." diye konuştu.

Mutlu, desteklerin yanından borçların ötelenmesini de talep olarak ilettiklerini kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamasındaki "aşılanma faaliyetlerine hız vereceğiz" cümlesine dikkati çeken Mutlu, "Bu da çok önemli. Çünkü aşılanmanın artması bizim normale dönmemizin anahtarı olarak gözüküyor. Bu açıklama da bizleri son derece mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

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