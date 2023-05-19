Dolar
19.81
Euro
21.35
Altın
1,965.53
ETH/USDT
1,806.60
BTC/USDT
26,890.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IEA Başkanı Birol, G7 liderlerine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için gereken adımları anlatacak

IEA Başkanı Birol, dünyanın en büyük yedi ekonomisini oluşturan G7 liderlerine enerji güvenliğini sağlarken küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak amacıyla temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için atılması gereken adımları anlatacak.

Nuran Erkul Kaya  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
IEA Başkanı Birol, G7 liderlerine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için gereken adımları anlatacak

Londra

Bu yıl başkanlığını Japonya'nın yürüttüğü ve Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Bugün başlayan ve 21 Mayıs'a kadar sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da davet edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) paylaştığı bilgilere göre, ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun davetiyle zirveye katılan Birol, G7 liderlerine değişen jeopolitik dengeler ışığında enerji güvenliğinin artan önemi konusunda mesajlar verecek.

Fatih Birol, enerji güvenliğini sağlarken küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için temiz enerji dönüşümünün nasıl hızlandırılabileceğini ve atılması gereken adımları anlatacak.

1975'ten bu yana ekonomik politikaları ve güncel konuları ele almak için her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin bu yılki gündeminde, 15. ayına giren Rusya-Ukrayna Savaşı, Moskova'ya yönelik yaptırımlar, enerji güvenliği, yüksek enflasyon ve Çin ile ilişkiler en önemli maddeler olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlarken en çok gençlerimize güveniyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz
Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

IEA Başkanı Birol, G7 liderlerine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için gereken adımları anlatacak

IEA Başkanı Birol, G7 liderlerine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için gereken adımları anlatacak

Biden G7'de ABD'nin Hiroşima'da nükleer silah kullanmasından dolayı özür dilemeyecek

Uzmanlara göre AB, fosil yakıtlardan "geri dönülemez" şekilde uzaklaşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet