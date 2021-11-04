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Ekonomi

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 7 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün yılın 10 ayında 7 milyar 319 milyon 641 bin dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Fırat Özdemir   | 04.11.2021
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 7 milyar doları aştı

Gaziantep

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sektördeki ihracatının başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin ocak-ekim dönemindeki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 arttığını ifade eden Altunkaya, "Sektörümüzün yılın 10 ayındaki ihracatı 7 milyar 319 milyon 641 bin dolara ulaştı. Ülkemiz sektördeki en fazla geliri 1 milyar 35 milyon 928 bin dolarla bitkisel yağlardan kazandı. Bu ürünü 989 milyon 650 bin dolarla bisküvi-pasta ve 923 milyon 107 bin dolarla buğday unu ürünü takip etti. Bu oranın yüzde 32,2'lik kısmı olan 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Altunkaya, sektörün Türkiye geneli ekim ayı ihracatının ise 903 milyon 561 bin dolar olduğunu aktardı.

En fazla ihracatın Orta Doğu ülkelerine yapıldığını kaydeden Altunkaya, ihracatçıların tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerini yakından izleyerek yeniliklerle yeni avantajlar da sağlayabileceklerine dikkati çekti.

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