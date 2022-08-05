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Ekonomi

Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artış bekleniyor

Hollanda'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki keskin artışın yeni yılda hane halkına yaklaşık 4 bin avroluk ek maliyet getirmesi öngörülüyor.

Selman Aksünger   | 05.08.2022
Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artış bekleniyor

Amsterdam

Gaslicht enerji fiyat karşılaştırma portalına göre, 2021'de yıllık 2 bin 500 avroluk enerji sözleşmesi yapan haneler, bu yıl aynı standartlardaki kullanım için 6 bin 500 avroluk sözleşme yapacak. Bu durum 2022'de hane halkının 2021'e göre 2,5 kat daha fazla enerji harcaması yapacağı anlamına geliyor.

Gaslicht kurucusu Ben Woldring, Twitter'dan "Enerji fiyatları, son 7 aydır artıyor. Yükseliş devam ettikçe bunun getireceği yükle başa çıkması gereken hane sayısı da artacak." paylaşımında bulundu.

Hollanda'daki en büyük elektrik tedarikçisi Vattenfall’ın üst düzey yöneticisi Martin Neef de artan enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmaktan başka seçenekleri olmadığını dile getirdi.

Toptan elektrik ve gaz fiyatları 3 kat arttı

Hollanda NU gazetesindeki haberde, yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının ev faturalarını 3 katına çıkarabileceğine yönelik beklenti açıklandı.

Geçen yıl 1 kilovat saat elektrik 20 avro sent iken, bunun bu yıl 50 ila 70 avro sente satılacağı öngörülen haberde, gazın 1 küp metre fiyatının 80 avro sentten 2,5-3 avroya çıkacağı tahmini paylaşıldı.

Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsünün öngörülerine yer verilen haberde, ülkede yükselen enerji fiyatları sebebiyle mali zorluk çekenlerin sayısında artış beklendiği aktarıldı.

Ülkede enerji faturaları dağıtıcı firmalarla yapılan yıllık veya çok yıllı anlaşmalarla hane halkı yıllık enerji faturalarını sabit bir miktar olarak öderken, sene sonu kullanımına göre eksik ya da fazla kullanım miktarları yeniden hesaplanıyor.

Enflasyon ve hayat pahalılığı

Hollanda'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 10,3 olan ülkede, bunun 1975'ten bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olduğu açıklanmıştı.

Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı, Hollandalıları hissedilir derecede etkiliyor.

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