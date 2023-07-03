Dolar
26.08
Euro
28.41
Altın
1,914.35
ETH/USDT
1,959.50
BTC/USDT
30,610.00
BIST 100
5,975.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3 milyar 9 milyon dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 365 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 659 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 9 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 365 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 659 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 202,4 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 83'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 13,4 azalışla 14 milyar 927 milyon 909 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 13,5 düşüşle 2 milyar 582 milyon 29 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,7 pay alan madencilik alanında da yüzde 18,6 azalışla 483 milyon 521 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1 milyar 584 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 116 milyon dolarla ABD, 958 milyon 828 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7 milyar 674 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 546 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 514 milyon dolarla Bursa'dan gerçekleşti.

Haziran’da bin 418 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 1,46 dolara yükseldi. Haziran ayında parite etkisi 279 milyon dolarlık artı değer sağladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Hacıların yurda dönüşleri sürüyor
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
"Futbolda şike kumpası" süreci 12. yılında
Trafikte atılan "makas" hayattan koparıyor

Benzer haberler

TİM Başkanı Gültepe'den haziran ayı ihracat rakamları değerlendirmesi

TİM Başkanı Gültepe'den haziran ayı ihracat rakamları değerlendirmesi

Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İhracat haziranda 20,9 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı bu yıl hizmet ihracatında 120 milyar doları aşmayı hedefliyor

Ticaret Bakanlığı bu yıl hizmet ihracatında 120 milyar doları aşmayı hedefliyor
AB, 158 milyar avroluk otomobil ihraç etti

AB, 158 milyar avroluk otomobil ihraç etti
İnşaat ve sanayi sektörünün odağında üretim ve ihracat var

İnşaat ve sanayi sektörünün odağında üretim ve ihracat var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet