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Ekonomi

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Merve Özlem Çakır   | 09.07.2020
Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 10 Temmuz 2020 valörlü, 9 Temmuz 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 7 bin 97 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 5 bin 626 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

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