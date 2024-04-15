Dolar
32.41
Euro
34.49
Altın
2,353.74
ETH/USDT
3,234.80
BTC/USDT
66,029.00
BIST 100
9,731.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Hazine yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Ankara

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'daki teleferik kazasında 22,5 saat süren kurtarma operasyonunun detayları
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin itfaiye raporu hazırlandı
TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak
Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan 48 işçiden protesto

Benzer haberler

Hazine yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Mart ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet