Hazine yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Ankara
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede de 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.
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