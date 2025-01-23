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Ekonomi

Hazine yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Hazine yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek

Ankara

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede de 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.



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