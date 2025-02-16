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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Seda Tolmaç  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

Ankara

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 4 yıl (1386 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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