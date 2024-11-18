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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 5 bankaya yetki verdi

Hülya Ömür Uylaş  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 5 bankaya yetki verdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek için 5 bankaya yetki verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Bank ABC, Dubai Islamic Bank, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verildi.

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