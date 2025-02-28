Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızla kırılganlıklarımızı azalttık, makro temelleri sağlamlaştırdık, kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Şimşek, "Dezenflasyonla uyumlu oluşacak daha elverişli finansal koşullar, politikalarla artan öngörülebilirlik ve iyileşen güven ekonomiyi olumlu etkileyecek. Programımızla kırılganlıklarımızı azalttık, makro temelleri sağlamlaştırdık, kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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