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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 144 milyon dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirterek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 144 milyon dolara geriledi

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."


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