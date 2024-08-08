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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zeynep Duyar  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz

Ankara

Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1,6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."

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