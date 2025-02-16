Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Münih'te 'Teröre Finansman Yok Konferansı'na katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih temasları kapsamında katıldığı "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"nda organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin perspektifini aktardığını bildirdi.
Ankara
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Münih temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
“No Money for Terror” konferansı için bulunduğumuz Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı’na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdik.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 16, 2025
Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık.
Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve… pic.twitter.com/86JpyjHXfD
"Teröre Finansman Yok Konferansı" için bulunduğu Almanya'da Münih Güvenlik Toplantısı'na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Şimşek, "Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.