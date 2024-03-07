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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Fırat Özdemir  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere kente gelen Şimşek, Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde gerçekleştirilen "İş İnsanları ile Toplantı"ya katıldı.

Burada sunum gerçekleştiren Şimşek, katılımcıları Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Basına kapalı yapılan toplantıya, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, sanayi ve ticaret odaları başkanları ve üyeleri ile iş insanları katıldı.

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