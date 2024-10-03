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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu düşürmek vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracak

Bakan Şimşek, eylülde yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e gerilediğini bildirerek "Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu düşürmek vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyondaki düşüşe işaret eden Şimşek, "Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemi, önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız 'istikrar dönemi' takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır."

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