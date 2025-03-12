Dolar
36.61
Euro
40.01
Altın
2,921.82
ETH/USDT
1,930.30
BTC/USDT
82,645.00
BIST 100
10,508.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın yıl genelinde sürdürülebilir seviyede kalmasını beklediklerini belirterek, sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynakla dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari açığın ocakta 11,5 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, "Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son 2 yılda 5,4 puan iyileştiğine, yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ambulans uçak Muş'ta yeni doğan bebek için havalandı
Kaza kara noktaları birer birer güvenli hale getiriliyor
Ardahan'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor
Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin video paylaştı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik

İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık yüzde 9,1, yıllık yüzde 26,61 arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Sanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 2,3 azalırken yıllık yüzde 1,2 arttı

Sanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 2,3 azalırken yıllık yüzde 1,2 arttı
Hazine teminatıyla 6,25 milyar liralık kredi imkanı sağlanacak

Hazine teminatıyla 6,25 milyar liralık kredi imkanı sağlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet