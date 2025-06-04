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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün Lüksemburg'da resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lüksemburg'a gitti.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün Lüksemburg'da resmi temaslarda bulunacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine gittiği ülkede, resmi temaslar gerçekleştirecek.

Şimşek, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak.

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Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor.

Bakan Şimşek, günübirlik temaslarının ardından gece yurda dönecek.

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