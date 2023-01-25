Dolar
18.81
Euro
20.46
Altın
1,924.72
ETH/USDT
1,560.40
BTC/USDT
22,624.00
BIST 100
5,138.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akdeniz açıklarındaki deprem, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik kamerasına yansıdı
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yaptı.

Sinan Uslu   | 25.01.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu

TBMM

AK Parti TBMM Grubu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplandı.

AK Parti milletvekillerine yaptığı sunumda Nebati, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini anlattı.

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli, Kur Korumalı Mevduat uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması, EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere ekonominin gündemindeki konuları aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2,5 saat süren toplantıda ayrıca milletvekillerinin sorularını yanıtladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
,Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı
Bakan Yanık: Sosyal yardımlar konusunda sahadan topladığımız bilgilerle yepyeni başlıklar üretiyoruz

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu

Geçen yıl trafiğe 1 milyon 270 bin aracın kaydı yapıldı

Türkiye'nin geçen yıl hafif ticari araç ve kamyon ihracatı 5 milyar doları aştı

Çin, azalan ve yaşlanan nüfus gerçeğiyle yüzleşiyor

Çin, azalan ve yaşlanan nüfus gerçeğiyle yüzleşiyor
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de yüzde 8 arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de yüzde 8 arttı
TESPAM Başkanı Akyener: Elektrik kurulu gücü 2022'de yaklaşık 4,5 milyar dolar yatırım aldı

TESPAM Başkanı Akyener: Elektrik kurulu gücü 2022'de yaklaşık 4,5 milyar dolar yatırım aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet