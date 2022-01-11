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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilikte basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Merve Özlem Çakır   | 11.01.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki buluşma Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Nebati'nin TÜSİAD'ın talep ve önerilerini dinlemesi, "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor.



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