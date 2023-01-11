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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KGF paketinde firmaları 5 grup halinde sınıflandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KGF Paketine ilişkin, "Firmaları, finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz." dedi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 11.01.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KGF paketinde firmaları 5 grup halinde sınıflandırıyoruz

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da “Hazine Destekli Kefalet Sistemi Yatırım Destek Paketleri Lansmanı”na katıldı.

Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde kefaletleri kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği bulunan 3. grup ağırlıklı olmak üzere 2. ve 4. gruba kullandırmayı planlıyoruz. Kefalet imkanımızın yüzde 60'ını 3. grup, yüzde 30'unu 2. grup, yüzde 10'unu ise 4. grupta yer alan firmalara kullandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Destek paketlerinde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra kefalet oranının asgari yüzde 70 olarak uygulanacağına dikkati çeken Nebati, "Fatura ile belgelendirme sürecinin düzgün işletilmemesi ve refinansman gibi durumlarda kredi verenlere yaptırım uygulayacağız. Amaç dışı kullanıma kesinlikle izin vermeyeceğiz ve bunun için gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmayacağız." dedi.

Bakan Nebati, "Her toplantıda kamu bankalarımızı çok övüyordum ama görüyorum ki bugün kamu bankalarımız yalnız değiller. Özel bankalarımız da burada. Birlikte çalışacağız." diye konuştu.

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