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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

Bakan Nureddin Nebati, "İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 04.12.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, "ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına" ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na hitaben ifadelerin yer aldığı paylaşımında, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını vurgulayan Nebati, ülkenin yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğine dikkati çekti.

Nebati, şunları kaydetti:

"Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır. Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

- 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.

- İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

- Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.

- İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."

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