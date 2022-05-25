Dolar
16.32
Euro
17.40
Altın
1,855.41
ETH/USDT
1,947.70
BTC/USDT
29,498.00
BIST 100
2,390.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sakarya'da VRV Üretim Tesisi Açılış Lansmanı’nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 25.05.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Ankara

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz
Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor

Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin vermeyeceğiz