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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yola devam edeceklerini bildirdi.

Enes Duran   | 20.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." ifadesini kullandı.

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