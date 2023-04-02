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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bankacılık verileri, sektörün güçlü sermaye yapısını teyit eder nitelikte

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şubat ayına ilişkin bankacılık verilerinin, sektörün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bankacılık verileri, sektörün güçlü sermaye yapısını teyit eder nitelikte

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan şubat ayı bankacılık verilerini değerlendirdi.

Söz konusu verilerin, bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder nitelikte olduğuna dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Şubat 2023 itibarıyla yüzde 17,1 olup bu oran, yüzde 8 yasal asgari limit ve yüzde 12'lik hedef oranın oldukça üzerindedir. Sahip olduğu yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı ihtiyaten önemli miktarda sermaye tamponu bulundurduğunu göstermektedir. İkinci bir husus da sektörün tahsili gecikmiş alacak oranının yine Şubat 2023 itibarıyla yüzde 1,9 gibi gayet düşük bir seviyede gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum, sektörün sağlıklı aktif kalitesinin altını çizmektedir."

Nebati, bankacılık sektörünün bu sağlıklı görünümünü, küresel piyasalarda yakın zamanda uygulanan "kerameti kendinden menkul" sıkı para politikalarının bir neticesi olarak finansal sistemin içine düştüğü zorlu koşullar altında elde etmeyi başardığını vurguladı.

Ayrıca, bankacılık sektörünün küresel finansal piyasalarla entegre yapısı, kalifiye insan kaynağı ve teknolojik uygulamalardaki öncü aksiyonlarının ülkeyi bu alanda giderek daha da ön plana çıkardığını belirten Nebati, "Tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara rağmen bankacılık sektörümüzün ortaya koymayı başardığı sağlıklı gelişimi de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


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