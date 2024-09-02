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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini ve geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngördüklerini ifade etti.

Mertkan Oruç  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Ankara

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini bildiren Şimşek, yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldığını belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

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