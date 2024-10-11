Dolar
34.29
Euro
37.54
Altın
2,639.52
ETH/USDT
2,406.70
BTC/USDT
60,724.00
BIST 100
9,035.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açıktaki düşüş ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildiğini, yıllık cari açığın 11,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Mert Davut  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açıktaki düşüş ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildiğini, yıllık cari açığın 11,3 milyar dolar olduğunu belirterek "Böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğine işaret eden Şimşek, "Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, yılın 8 ayında portföy girişlerinin 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına yönelik denetimde 225 zanlı yakalandı
Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor
Savatra'da kuyu mezarlarda bulunan toprak kaplardan çıkan bebek kemikleri inceleniyor
Üniversite öğrencilerine "Banka hesaplarınızı kullandırmayın, suça alet olmayın" uyarısı
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açıktaki düşüş ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açıktaki düşüş ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor

Kamuya toplu tıbbi cihaz ve ilaç alımıyla 5 ayda 33 milyar lira tasarruf sağlandı

Bakan Şimşek, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi: İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da yatırımcılarla buluştu
Bakan Şimşek, Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak

Bakan Şimşek, Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
KOBİ'ler için yurt dışından 2,3 milyar dolarlık kaynak sağlandı

KOBİ'ler için yurt dışından 2,3 milyar dolarlık kaynak sağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet