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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022'de tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Meltem Öztürk   | 11.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022'de tamamlanacak Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi.

Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını açıkladı.

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