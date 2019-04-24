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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif yansımaları devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor." dedi.

Mehtap Yılmaz   | 24.04.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif yansımaları devam ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımalarının devam ettiğini belirterek, "Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Sanayi Üretim Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini içeren bir infografiğin de yer aldığı paylaşımda bulundu.

Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ettiğini bildiren Albayrak, "Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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