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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Açıklayacağımız paketle dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.05.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Açıklayacağımız paketle dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın tweeti ile paylaştığı infografikte de "Sanayi üretim endeksi ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler ekonomimizde dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.

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