Hazar Denizi üzerinden taşınan yük hacmi 11 ayda yüzde 63 arttı
Orta Koridorun kilit güzergahlarından Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacmi 11 ayda yüzde 63 artarak 4 milyon tonu aştı.
Astana
Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru, istikrarlı bir şekilde büyüyor.
Bu yılın ocak-kasım döneminde söz konusu koridorla Hazar Denizi üzerinden taşınan yük hacmi yüzde 63 artarak 4 milyon tonu aştı.
2023’te taşınan yük hacmi 2,76 ton olmuştu.
Konteyner taşımacılığı ise 2,6 kat artarak 50,5 bin TEU'ya (yirmi ayak eşdeğer birimi) ulaştı.
2024 yılında altyapısının geliştirilmesi ve güzergahın işlevselliğinin genişletilmesi amacıyla Trans Hazar Taşımacılık Koridoru Koordinasyon Merkezi de faaliyete geçmişti.
Böylece Hazar Denizinin yer aldığı Orta Koridor'un rekabet gücünü artıracak ve Avrupa ile Asya arasındaki teslimat süresini 15 güne indirilmesine olanak tanıyacak olan bu yeni platformda, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Çin başta olmak üzere pek çok küresel şirket aktif olarak yer alıyor.
Orta Koridor olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru, Çin ile Avrupa ülkelerini Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden birbirine bağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.