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Ekonomi

Hamside umduğunu bulamayan Zonguldaklı balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Batı Karadeniz'de ağlarını denize bırakan Zonguldaklı balıkçılar, hamsiden umduğunu bulamasa da av sezonunda limana bol palamutla döndü.

Gökhan Yılmaz  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Hamside umduğunu bulamayan Zonguldaklı balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Zonguldak

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman denize açılmakta güçlük çeken balıkçılar, sezon genelinde balık çeşitliliği sayesinde vatandaşlara hizmet verebildi.

Özellikle bol miktarda palamudun yer aldığı tezgahlarda vatandaşlar, mezgit ve istavrite de rağbet gösterdi ancak hamsi avcılığından istenen verim alınamadı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, palamut açısından çok güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Özellikle hamside bu yıl istedikleri avı gerçekleştiremediklerini anlatan Kayhan, "Yavaş yavaş sezonu kapatıyoruz. Kıyı balıkçılığında da mezgit ve kalkan oldu. Özellikle vatandaşlar palamudu ucuza yedi ama hamsi son zamanlarda Marmara'dan geldi. Hamsi gelişimini çok sağlayamadı. Aşırı avcılık hamsinin büyümesine engel oldu." dedi.

Kayhan, çeşitlilik anlamında bu yıl olduğu gibi gelecek sezonun da iyi geçmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Kentte 45 yıldır balıkçılık yapan Hasan Santur da sezonun bereketli geçtiğini söyledi.

Bu sezon palamutta yaşanan bolluğa dikkati çeken Santur, "Bu yıl hamsi biraz düzensiz oldu. Çeşitlilik bakımından boldu. Fiyatlar müşteriye hitap edecek şekilde uygundu." diye konuştu.


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