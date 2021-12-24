Dolar
11.84
Euro
13.40
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,093.30
BTC/USDT
51,058.00
BIST 100
1,863.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı
logo
Ekonomi

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ: Türk lirasının değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacak

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ, "Türkiye'de son adımla (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) beraber Türk lirasının her alanda değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacaktır." dedi.

Erhan Cihan Ünal   | 24.12.2021
Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ: Türk lirasının değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacak

Ankara

Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Zirvesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ekonomist ve akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, burada yaptığı konuşmada, dünya, ABD ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değindi.

ABD'nin para politikasının tüm dünyayı ilgilendirdiğini ifade eden Karadağ, enerjiden tarımsal girdiye, ham maddeye kadar fiyatlamaların dolar merkezli yapıldığını söyledi.

Karadağ, "Tasarruf amacıyla hiçbir ülkenin vatandaşları yoğun olarak başka bir para birimine yönelmezler. Dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Türkiye'de de son adımla (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) beraber Türk lirasının her alanda değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihracatçıların döviz ihtiyaçları için de paket açıkladığını anımsatan Karadağ, paketle kısa, orta ve uzun vadede dövizle ilgili sorunların çözülmüş olduğunu ifade etti.

Karadağ, Türkiye ekonomisinin reel anlamda kuvvetli ve sağlam durumda bulunduğunu, uluslararası coğrafyada Türkiye'nin önünün açık olduğunu kaydetti.

Ticaret ve Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Pakır da zirvede sektör temsilcileri, bürokratlar, girişimciler ve ekonomistlerin önemli konuları ele alacağını söyledi.

Küresel anlamda yaşanan olumsuz gelişmelerin hayatın her alanını etkilediğini dile getiren Pakır, "Sözünü ettiğimiz olumsuz gelişmelerden ülkemizin de etkilendiğini göz ardı etmemeliyiz ancak Türkiye'nin jeopolitik konumu, iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi göz önünde bulundurulduğunda yeni dünya düzeni denildiği vakit, Türkiye'nin bu düzende çok önemli ve başrol oynadığını söylememiz mümkündür." dedi.

Konuşmasının ardından Karadağ'a plaket takdim edildi.

Zirve, yarın da devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı
Almanya'da tarihi Köln Katedrali'nde Kovid-19 aşısı kuyruğu
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı

Benzer haberler

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ: Türk lirasının değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacak

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ: Türk lirasının değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacak