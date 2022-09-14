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Ekonomi

Hakkarili arıcının dağlardan güçlükle topladığı kaya balı ilgi görüyor

Hakkari'de 23 yıldır arıcılık yapan Adil Yiğit, yüksek rakımlı dağlardaki kayalıklarda bulduğu balı büyük emeklerle çıkarıp yurt içi ve yurt dışından sipariş verenlere gönderiyor.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 14.09.2022
Hakkarili arıcının dağlardan güçlükle topladığı kaya balı ilgi görüyor

Hakkari

Çiçek balının önemli merkezlerinden Hakkari'de, verimli yaylalara bırakılan kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek rakımlı dağlarda bulunan kaya balı da zorlu yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde hem çiftçilik hem de arıcılıkla uğraşan 52 yaşındaki Yiğit, yüksek rakımlı dağlarda gezerek arıların kayaların arasında yaptığı katkısız bala ulaşmak için büyük emek harcıyor.

Hasat döneminin gelmesiyle tespit ettiği noktalara tırmanan Yiğit, arıların oluşturduğu yuvalardaki kaya balını çıkarıp talep üzerine farklı illerin yanı sıra yurt dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

"1 kilogram bal için bir gün yürüdüğümüz oluyor"

Yiğit, AA muhabirine, kaya balını bulmanın emek gerektirdiğini söyledi.

Hasat dönemi gelince belirlediği yerlere gidip balı hasat ettiğini anlatan Yiğit, "Balı aldığımız yuvadaki arıları da başka kovana aktarıyoruz. Bu iş de çok zor. Kayalıklara tırmanınca güçlük çekiyoruz. Yuvayı yeni açtığımızda arılar saldırgan oluyor." dedi.

Arıcı kıyafeti ve gerekli malzemeleri alarak bu işi yaptıklarını belirten Yiğit, şunları aktardı:

"Bazen 1 kilogram bal için bir gün yürüdüğümüz oluyor. Dağda 5-6 kilometre yol gidiyoruz. 100-200 metre dağa tırmanıyoruz. Arı her yere konmaz. Rahat edeceği yerler seçiyor. Yurt içinden ve yurt dışından müşterilerim var. Almanya'dan, Norveç'ten hem akraba hem de müşterilerim arıyor. Kilogramını 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Balımız organiktir. İnsan eli değmeden oluşuyor. Karakovan balını da 500 ila 1000 lira arasında satıyoruz. Balımıza çok talep var."


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