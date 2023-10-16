"Güvenilir Ürün Zirvesi" ve "Feed the Future Ödül Töreni" gerçekleştirildi
Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni, 12 ülkeden gıda sektörüne yön veren isimleri İstanbul'da bir araya getirdi.
İstanbul
Bu yıl "El Ele" temasıyla gerçekleşen program kapsamında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller, "israfa dur" diyen reçete denemeleri, workshoplar ve 12 ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen ülke masası toplantıları düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zirvenin deprem bölgesindeki tarımsal üretim ve ekonomiye dikkati çekmek için "El Ele" temasıyla gerçekleştirilmesinin öneminden bahsederek, organizasyonun güvenilir gıda konusunda önemli bir farkındalık oluşturacağını söyledi.
Asrın afetini yaşayan illerin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği açısından stratejik bir konumda olduğunu dile getiren Bağcı, "Bu nedenle kent merkezleri ile birlikte kırsalın da hızlı bir şekilde ayağa kalkması için bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bölgeye 14 milyar TL'ye yakın tarımsal ödeme desteği sağladık. Bölgeden 300 bin ton hububat ürünü aldık ve karşılığında 1 milyar 600 milyon TL ödeme yaptık." diye konuştu.
"Kullandığımız tohumun yüzde 97'si yerli üretim"
Bakan Yardımcısı Bağcı, "tohumdan çatala kadar" ifadesinin içerdiği anlam ve öneme değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün kullandığımız tohumun yüzde 97'si yerli üretimdir. Son 21 yılda üreticimizi tarımsal üretime teşvik etmek için onlara reel olarak 850 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yaptık. Üreticimizin doğal afetlere karşı emeğini ve alın terini korumak için TARSİM'i kurduk ve bu kapsamda 20 milyar TL'ye yakın ödeme yaptık. Su, sulama ve toplulaştırma alanında 479 milyar TL yatırımla 9 bin 585 tesisi hizmete aldık. Kırsal kalkınma yatırımlarıyla hem üretimi hem de ürün işlemeyi destekledik.
Bu kapsamda yaklaşık 93 milyar TL hibe desteği sağladık. Bu yaptığımız çalışmalar neticesinde sadece bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu kırarak 128,6 milyon ton üretim yaptık. Yine, hayvansal üretimdeki hayvan ve verim artışları ile büyük bir üretimin önünü açtık. Türkiye genelinde 7 bin 500'den fazla gıda denetçimiz ile yılda 1,3 milyonun üzerinde gıda denetimi yapıyoruz."
"Her ürettiğimiz ürünün bir niteliği olması lazım"
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türkiye'de tarımsal üretimin geldiği noktaya ilişkin bilgi veren Uçarmak, salgın sürecinin hem gıda hem de diğer sektörlerde getirdiği değişim ve dönüşümü anlattı.
Uçarmak, "Her ürettiğimiz ürünün bir niteliği olması lazım. İnsanları önce üretime teşvik etmek gerek. Üretimin sürdürülebilir şekilde planlanması çok önemli." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül de organizasyonun sektör için önemine işaret ederek, çiftçiye destek verilmesi, kadınlar başta olmak üzere kooperatifleşmenin sağlanması, kooperatiflerin ve ürünlerin markalaşması gibi konulara dikkati çekti.
"Herhangi bir yerdeki çatışma, tüm dünyanın gıda arz güvenliğini tehdit eder hale geldi"
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da bugün gıda konusunda dünyanın gündeminde olan iki konunun "gıda güvenliği" ve "güvenilir gıda" olduğunu söyledi.
Kopuz, "Gıda arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda, insanlığın güvenilir gıdaya, yani sağlıklı, doğal ve temiz gıdaya ulaşması da çok zordur. Merdiven altı diye tabir edilen yerler, taklit ve tağşişin artmasına sebep olur. Gıdaya erişim konusu, küreselleşmeyle birlikte tüm dünya için bir güvenlik meselesi haline gelmiş durumdadır. Bugün yeryüzünün herhangi bir yerinde yaşanan çatışma, tüm dünyanın gıda arz güvenliğini tehdit eder hale geldi." diye konuştu.
Kopuz konuşmasında, dünya üzerindeki gıda israfının boyutlarına ve yapılması gerekenlere de değindi.
Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da bu sene ikincisini gerçekleştirdikleri etkinliğin tarım sektörüne katkılarından bahsederek, zirvede özellikle deprem bölgesinden gelen üreticilerin açtığı stantlar aracılığıyla oradaki üretimin desteklenmesi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı Finans Haberleri Müdürlüğü'ne ödül
Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Feed the Future Ödülleri"nde 33 farklı kategoride ödül sahibini buldu.
Feed the Future Ödülleri, alanında uzman 104 jüri üyesi tarafından kapalı oylamayla belirlenirken, "Tarıma Değer Katan Kalemler" ödüllerinde Anadolu Ajansı Finans Haberleri Müdürlüğünden Eda Topcu da ödül aldı.
Zirvede deprem bölgesine destek
Zirvede depremden etkilenen tüm iller için "Perakende ile Kooperatif El Ele masaları" kuruldu. Bölgeden gelen kadınlar ürünlerini sergileyerek, katılımcılara kendi ürettikleri ürünleri tanıttı.
Kahramanmaraş'tan gelen ve "Maraş Mutfağı" ismiyle bölgeye özgü ürünleri üreterek hizmet veren iki kardeş kadın girişimci Rukiye Demir ve Duygu Şan, depremde yıkılan işletmelerinin ardından zor koşullarda üretime yeniden başladıklarını, sosyal medya üzerinden yaptıkları ürünleri alıcılarla buluşturduklarını belirtti.
Zirveye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra çok sayıda iş insanı da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.