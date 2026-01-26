Dolar
Ekonomi

Güven endeksi ocakta hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken perakende ticaret sektöründe azaldı

Güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azalırken, hizmet sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 artış gösterdi.

26.01.2026
Güven endeksi ocakta hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken perakende ticaret sektöründe azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,3 artışla 113,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azalarak 112,6, inşaat sektöründe yüzde 1,5 yükselişle 85,7 değerini aldı.

Hizmet sektöründe, ocakta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,6, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4,1, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,9, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1,8 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,7, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,4 arttı.

