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Ekonomi

Güven endeksi, ekimde hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 ve inşaat sektöründe yüzde 2,8 arttı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 25.10.2022
Güven endeksi, ekimde hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 ve inşaat sektöründe yüzde 2,8 yükseliş kaydetti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 118,2 iken ekimde 119,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,6 arttı, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 2,3 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde 115,9 iken bu ay 119,4'e çıktı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,1, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 7,2 yükseldi, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2 düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 88,1 iken bu ay 90,5'i gördü.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 2,7, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 2,9 artış kaydedildi.

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