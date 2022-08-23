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Ekonomi

Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirledi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.08.2022
Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin esaslar yer aldı.

Buna göre, Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ankara, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Konya ve Samsun gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen, Gümrük Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesinden çıkarıldıktan sonra geri getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ise geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilecek.

Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettiği ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, bu bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden yürütülebilecek.

Tebliğ 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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