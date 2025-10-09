Dolar
41.72
Euro
48.53
Altın
4,024.63
ETH/USDT
4,368.80
BTC/USDT
122,681.00
BIST 100
10,805.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
logo
Ekonomi

Gümüşün ons fiyatı 51 doları aşarak rekor kırdı

Gümüşün ons fiyatı, 51,23 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Gümüşün ons fiyatı 51 doları aşarak rekor kırdı

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, emtia piyasasında yıl genelinde sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda da kullanılıyor. Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Özellikle mayıs ayından sonra yükselişi ivmelenen ons gümüş, üst üste 5 ay değer kazandı. Ekim ayında da bu yükselişini devam ettiren gümüşün onsu, bugün 51,23 dolara yükselerek rekor kırdı. Ons gümüş yılbaşından bu yana ise yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Gümüşte son dönemde görülen yükselişte, ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi olasılığının artması etkili oldu. Bunlar da aslında endüstriyel alanda ekonomilerde toparlanma getiriyor." dedi.

Bu yüzden gümüş tarafının çok daha güçlü olduğuna dikkati çeken Ergezen, altın-gümüş rasyosunun da gümüş lehine döndüğünü ifade etti. Ergezen, merkez bankalarının altın alımlarının güçlü olduğunu dile getirerek, bu durumdan gümüşün de olumlu etkilendiğini kaydetti.

Merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik risklerin gümüş fiyatlarında etkili olduğunu ifade eden Ergezen, "ABD'de faiz indirimi ihtimallerinin artıyor olması da gümüşü öne çıkartıyor. ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla birlikte ABD tahvillerinden altın ve gümüş gibi kıymetli metallere geçiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Benzer haberler

Gümüşün ons fiyatı 51 doları aşarak rekor kırdı

Gümüşün ons fiyatı 51 doları aşarak rekor kırdı

Emtia piyasaları ABD'de federal hükümetin kapandığı haftada karışık seyretti

Emtia piyasalarında Fed belirsizliği sürerken gözler istihdam verilerine çevrildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet