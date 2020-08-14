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Ekonomi

Gram altın 461 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını 3.070 liradan satılıyor.

Bekir Gürdamar   | 14.08.2020
Gram altın 461 lira seviyelerinde

İstanbul

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 460,8 liradan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 1.954 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı ise dün yüzde 2 artarak 461,1 liraya çıktı.

Yeni güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 460,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.070 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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