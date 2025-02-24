Göl manzaralı kayak merkezi yaklaşık 1,5 ayda 40 bini aşkın kişiyi ağırladı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla ilgi gören Hazarbaba Kayak Merkezi 1 metreye ulaşan kar kalınlığıyla ziyaretçilerine kayak keyfi yaşatıyor.
Elazığ
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan, kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip kayak merkezi, Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde 2 bin 300 rakımda yer alıyor.
Hazar Gölü manzarasıyla da ilgi gören merkez, ziyaretçilerine kayak, kızak, snowboard, kar motoru, göl manzaralı restoran ve kafeterya imkanlarıyla hizmet veriyor.
İlde son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı merkez, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Diyarbakır gibi Doğu ve Güneydoğu illerinin yanı sıra ülkenin dört bir yanından gelen kayak tutkunlarını da ağırlıyor.
"Tesisimizin panoramik bir manzarası var"
Hazarbaba Kayak Merkezi işletmecisi İsmet Berkay Altundaş, AA muhabirine, tesiste son yağışlarla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığını, büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.
Misafirlere iyi bir hizmet vermek için tam kapasite çalıştıklarını ifade eden Altundaş, merkeze gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Altundaş, "Pistlerimizde kızak alanlarımızın hepsi açık. 1300 metre teleskimiz bulunuyor. Çocuklarımız için de kızak pistimiz mevcut. İki profesyonel, 2 de kızak pistimiz bulunuyor. Pistlerimizin uzunluğu yaklaşık 1500 metreyi buluyor. Misafirlerimize kar üstünde sucuk ekmek ve köfte ekmek hizmeti veriyoruz. Restoranımızda da hem kahvaltı hem de alakart hizmet veriyoruz." dedi.
Yaklaşık 1,5 ayda 40 bini aşkın kişiyi ağırladıklarını anlatan Altundaş, kayak sezonu sonuna kadar 80 bin kişi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.
"Yağan karla mart ayının sonuna kadar hizmet vermeyi öngörüyoruz"
Altundaş, merkeze kayak dışında piknik yapmak isteyenlerin de geldiğini dile getirerek, "Tesisimizin göl manzaralı panoramik bir manzarası var. Gelen vatandaşlarımız çok memnun kalıyor. Son günlerde güzel bir kar yağışı oldu. Yağan karla mart ayının sonuna kadar hizmet vermeyi öngörüyoruz. Sadece kayak değil doğa tutkunlarını da ağırlıyoruz. Bölge halkının da talebi var. Malatya, Diyarbakır gibi illerden yoğun bir talep var. Tur şirketleriyle gelen, şahsi araçlarıyla gelen vatandaşlarımızla güzel bir sezon oldu." diye konuştu.
"Bu manzaraya dünyanın kayakçıları getirilir"
İstanbul’dan gelen Cengiz Kaymaz da kayak yapmayı çok sevdiğini, karın keyfini çıkarmak için Hazarbaba Kayak Merkezi'ni tercih ettiğini söyledi.
Merkezde çok keyifli iki gün geçirdiğini anlatan Kaymaz, hem göl hem de kar manzarasının bir arada olduğunu vurguladı.
Kaymaz, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin bu cennet köşesini herkese öneriyorum. Böyle bir yere otel de kazandırılmalı. Bu manzaraya dünyanın kayakçıları getirilir. Burada dünya şampiyonası yapılır."
İstanbul'dan gelen Oğuzhan Erdem, arkadaşlarıyla geldikleri kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini belirtti.
Erdem, "Doğu'da böyle bir merkez olması güzel. Birçok kayak merkezine gittim ama buranın manzarası çok iyi." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'tan gelen Ahmet Rasim Sirkeci, her kış mevsiminde bu merkeze geldiklerini, merkezde eğlenceli zaman geçirdiklerini aktardı.
Batuhan Kemal Aydın da eşsiz manzarada kayak yaptığını anlatarak, "İki günlük tatilimi burada değerlendiriyorum. Çok güzel bir atmosfer var. Kayakseverler en güzel şekilde sporunu yapıyor. İsteyene eğitim de veriliyor. İnanılmaz bir kalabalık var." şeklinde konuştu.
Elazığ'dan gelen Rahmi Türk ise yıllardır kayak yaptığını belirterek, herkesi Hazarbaba Kayak Merkezine davet ettiklerini kaydetti.