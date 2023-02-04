Global Career Summit 2023'te gençlere kariyer yolculukları için önemli mesajlar verildi
3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, "Global Career Summit 2023 etkinliğiyle 500'ün üzerinde üniversite öğrencisini 3 günde toplam 30 farklı panelde 30 farklı şirket yöneticisi ile bir araya getirdik." dedi.
İstanbul
Global Career Summit 2023, üç gün boyunca iş dünyasından değerli isimleri 500'ün üzerinde öğrenci ile buluştururken, gençlere kariyer yolculukları için önemli mesajlar verdi.
3İK Marka İletişim Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, ajans tarafından QNB Finansbank'ın daimi; pladis, Turkish Technology ve Yıldız Holding'in resmi sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de düzenlenen "Global Career Summit 2023" etkinliği sona erdi.
Finans, hızlı tüketim ürünleri, sağlık, sanayi ve teknoloji gibi farklı sektörlerden alanında öncü temsilcilerin öğrencilerle bir araya geldiği 3 günlük etkinliğe 500'ün üzerinde üniversite öğrencisi katıldı.
"Dünya sizin; yakalayın, şekillendirin ve değiştirin" mottosuyla düzenlenen etkinlikte dijital dönüşümün etkileri ve bu dönüşümde cesur, esnek ve uyum sağlayabilir olmanın önemi ön plana çıktı.
Global Career Summit 2023 etkinliğinin ilk iki gününde şirket yöneticileri tarafından yapılan sunumlarda cesaret ve çeviklik mesajları ön plana çıkarken, son gün ise değişik kültürlere ve şirket içi rollere uyum sağlayabilme becerisi vurgulandı.
Etkinliğin öğrenciler için en büyük kazanımlarından birisi ise yapılan sunumların yanı sıra şirket yöneticileri ile networking aralarında buluşabilmek ve doğrudan iletişim kurabilmek oldu.
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan 3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Global Career Summit 2023 etkinliğiyle 500'ün üzerinde üniversite öğrencisini 3 günde toplam 30 farklı panelde 30 farklı şirket yöneticisi ile bir araya getirdiklerini bildirdi.
Panel aralarında şirket yöneticileri ile birebir networking yapma fırsatı da bulan gençler için son derece faydalı bir etkinlik gerçekleştirildiğini kaydeden Çakıroğlu, "Gerek etkinliğimize katılan şirket yöneticileri, gerek öğrencilerden aldığımız geri bildirimler bizim için mutluluk verici." ifadesini kullandı.
Global markaların temsilcileri öğrenciler ile buluştu
Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Colgate-Palmolive Türkiye Ülke Müdürü Rob Carter, kariyerindeki dönüm noktalarından birisinin ABD'deki şirket genel merkezinden farklı bir ülkeye atanması olduğunu bildirdi.
Colgate yöneticisi olarak ABD gibi pazar penetrasyonu yüksek bir ülkeden Hindistan ve hemen arkasından Tayland'a atandığında çok farklı pazar dinamikleri ve müşteri beklentileri ile karşılaştığını kaydeden Carter, "Bunun bana kattığı en önemli tecrübe ise hem şirket içinde hem de müşteri tabanında farklı kültürlere ve pazar dinamiklerine uyum sağlamanın önemini kavramam oldu. İş hayatında kendiniz ve cesur olabilmek kadar, esneklik anlayışına sahip olmak ve uyum sağlayabilmek de değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Penti Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cristina Polini de 10 yıl önce Türkiye'deki görevine başladığında tüketici algısının çok farklı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Bulunduğumuz segmentte marka farkındalığı oldukça düşüktü. İtalya'dan gelen bir profesyonel olarak bu benim için çok alışık olmadığım bir durumdu. Yaptığımız çalışmalarla son 10 yılda Türk tüketicisinde marka algısını yapılandırmayı başardık. Bu örnekten yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki farklı ülkelerde, kültürlerde ve pazarlarda, mesleğinizi gerçekleştirmek önce o kültür ve pazarı doğru anlayabilmek dolayısıyla da uyum sağlayabilmekten geçiyor."
Çimsa Global İş Geliştirme Müdürü Ahmet Hamdi Hafızoğlu ise iş hayatında uyum sağlayabilmenin önemine dikkati çekti.
Hafızaoğlu, "Çimsa olarak 2019'da Valencia'da bir üretim tesisi satın aldığımızda projenin en önemli zorluklarından birisinin çalışanların uyum problemi olabileceğini fark ettik. Bir yönetici olarak gençlere tavsiyem açık görüşlü olmaları, farklı kültürlere ve iş dinamiklerine uyum sağlama becerilerini geliştirmeleridir." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi
Etkinliğe katılan Günsu Vişne, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yeni mezun olduğunu ve ileride endüstriyel psikoloji alanında çalışmak istediği için bu etkinliğe katıldığını bildirdi.
Burada pek çok şirketin ve kurumun nasıl çalıştığını, hangi alanlarda işe alım yaptıklarını ve yeni fırsatları gördüğünü aktaran Vişne, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şirketlere nasıl başvuru yapabileceğimizi ve hangi alanlarda kendimi ne açıdan geliştirmem gerektiğini öğrendim. Networking aralarında şirket yetkilileriyle konuşma fırsatı elde ettim ve sosyal ağlar üzerinden onlara ulaşma fırsatı yakaladım. Bu etkinlik gelecekte kariyerimde ne gibi adımlar atmam gerektiği konusunda bana katkı sağladı. Artık ne hedeflediğimi ve hangi şirketlerde çalışmak istediğimi daha net biliyorum. Kariyer basamaklarını daha sağlam adımlarla çıkacağımı düşünüyorum."
Etkinliğe katılan Asya Gündüz de MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, birçok büyük firmanın pazarlama direktörlerinden insan kaynakları yöneticilerine kadar pek çok yetkili ile bire bir iletişimde olma fırsatı bulduklarını anlattı.
"Aslında bu tarz konferanslarda en azından benim beklentim bu unvanlardaki yöneticilerle birebir iletişim kurabilmek ancak bu pek mümkün olmuyor." ifadesini kullanan Gündüz, Global Career Summit gibi konferanslarda daha çok birebir iletişim kurabildiklerini kaydetti.
Gündüz, kariyerinde pazarlama alanında ilerlemeyi düşündüğünü ve bu alanda staj ve iş fırsatları kovaladığını belirterek, "Bu yüzden pazarlama alanında çalışan insanların hangi firmalarda, nasıl pozisyonlarda ve ne tür motivasyonlarla çalıştıklarını görmek güzel bir duyguydu ve 'bana bir bakış açısı kattı' diyebilirim. Büyük markaların dışında burada stantta duran arkadaşlardan röportaj verdiğim insanlara kadar aslında sadece şirket olarak değil birçok farklı insanla da iletişim kurma fırsatı buldum. Benim için çok keyifli bir etkinlikti." açıklamasında bulundu.