Giresun'da fındık 137-142 lira arasında işlem görüyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.
Giresun
GİRESUN (AA) - Bölük, AA muhabirine, son haftalarda pazardaki fiyatın yukarı doğru hareketli seyir izlediğini belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.
Bölük, gelecek haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.