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Ekonomi

Giresun'da fındık 137-142 lira arasında işlem görüyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

Atakan Çıtlak  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Giresun'da fındık 137-142 lira arasında işlem görüyor

Giresun

GİRESUN (AA) - Bölük, AA muhabirine, son haftalarda pazardaki fiyatın yukarı doğru hareketli seyir izlediğini belirtti.

Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.

Bölük, gelecek haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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