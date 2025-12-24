Dolar
Ekonomi

Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplanarak, süt piyasasından örtü altı üretime, tarımsal sulamadan ürün fiyatlarına kadar çeşitli konuları masaya yatırdı.

Mertkan Oruç  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili bakan yardımcılarıyla kurumların temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirmesinin ardından temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleriyle arz ve talep dengesinin, yurt içi ve dışı gelişmelerle birlikte kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, küresel piyasalardaki arz ve fiyat gelişmelerinin yurt içi piyasaları destekleyici yönde olduğunun gözlemlendiği belirtilen açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak alınan tedbirler sonucunda temel gıda ürünlerindeki arz-talep ve fiyat dengesinin sağlanmasına yönelik 2025 yıl sonunda gelinen aşamanın teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Süt piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırılması, örtü altı üretim ile güneş ve jeotermal enerji kullanımını içeren verimlilik artırıcı projeler, yurt içindeki tarımsal sulama faaliyetleri, sebze ve meyve hallerine ilişkin yapılacak düzenlemeler gibi yapısal konular hakkında detaylı görüşmeler gerçekleştirilmiş ve tedbirler belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Enflasyondaki muhtemel riskler de değerlendirildi

Tarımsal üretimde maliyetleri azaltıp verimliliği artıran altyapı yatırımlarının kısa ve orta vadedeki ilave finansman ihtiyacının teminine yönelik bütçe ve diğer finansman imkanlarının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, su kaynaklarının akılcı ve tasarruflu kullanımına yönelik alınan tüm tedbirlerin kapsamının genişletilerek uygulanmasına devam edilmesi ve bu konuda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, 2026 yılı enflasyon hedefleri dikkate alınarak özellikle yılın ilk 3 ayında karşılaşılması muhtemel riskler değerlendirilmiş, gıda ve tarımsal ürün fiyatlarında arz-talep dengesinin ve gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği hedefine yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Komite, bu yöndeki çalışmalarını etkin bir koordinasyonla sürdürmeye devam edecektir."

