Dolar
32.21
Euro
35.07
Altın
2,446.14
ETH/USDT
3,106.20
BTC/USDT
66,880.00
BIST 100
10,747.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülke basınında geniş yer aldı. VTR İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyetle helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesinin ardından Tahran’dan son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

Gıda işletmelerine bu yılki denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiğini, 118 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Kemal Karadağ  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Gıda işletmelerine bu yılki denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi

TBMM

Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda denetimlerine, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlıklarınca gıda alanında çeşitli denetimlerin yapıldığını hatırlatan Yumaklı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üretenlerin ve satanların belirli aralıklarla kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla üretici veya piyasaya arz sağlayıcı işletmelere gerçekleştirilen kontrollerin risk esasına göre planlandığını aktaran Yumaklı, ön bildirim gereken haller dışında kontrollerin habersiz yapıldığını vurguladı.

Bakanlıklarının, gıda konusunda, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullandığına işaret eden Yumaklı, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına, tüketicinin korunmasına ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim sonuçlarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

"3 Mayıs 2024 itibarıyla gıda işletmelerine 375 bin 246 denetim yapılmış olup denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye toplamda 227 milyon 146 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır. 118 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından gıda numune alma planı kapsamında çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti aranması amacıyla numuneler alınarak analizler yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İran halkına başsağlığı mesajı
THY, "butikten zirveye" uzanan yolculuğunda 91'inci yaşını kutluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'a taziye mesajı
Kahramanmaraş'taki denetimlerde artık cayrokopter de kullanılıyor

Benzer haberler

Gıda işletmelerine bu yılki denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi

Gıda işletmelerine bu yılki denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destek verilecek

Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı

Bakan Yumaklı: Hibe desteğine esas proje limitlerini 7 milyon liradan 14 milyon liraya yükselttik

Bakan Yumaklı: Hibe desteğine esas proje limitlerini 7 milyon liradan 14 milyon liraya yükselttik
Bakan Yumaklı: Tarımda planlı üretime geçilmesi konusunda takvimimiz aksamaya meydan vermeden yürüyor

Bakan Yumaklı: Tarımda planlı üretime geçilmesi konusunda takvimimiz aksamaya meydan vermeden yürüyor
Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet